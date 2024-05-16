Наводила ракеты в Житомирскую область: СБУ задержала российскую агентку

Как сообщили в СБУ, среди главных целей агрессора были боевые подразделения и логистические составы сил обороны.

Для выполнения враждебной задачи корректировка обходила город и его окрестности, где пыталась выявить места наибольшего сосредоточения личного состава украинских защитников.

Также во время разведывательных вылазок агент обращала внимание на "адреса", возле которых периодически находилась военная техника.

СБУ поэтапно задокументировала ее контакты с оккупантами и приняла меры для обеспечения мест дислокации Сил обороны на территории региона.

Фото: СБУ задержала российскую агентку в Житомирской области (t.me/SBUkr)

В ходе спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали российскую агентку в собственном доме. У фигурантки изъят мобильный телефон с подтверждениями ее контактов с агрессором.

Как установило расследование, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идеологическая сторонница рашизма.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.