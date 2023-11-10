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Наводила ракети на "зерновий коридор". В Одеській області затримано зрадницю

Фото: в Одеській області затримано зрадницю (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України затримала зрадницю в Одеській області, яка наводила російські ракети на "зерновий коридор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Що сталось 

Серед основних цілей ворога були: 

  • місця базування Сил оборони; 
  • логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. 

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе", - пише пресслужба. 

Співробітники СБУ спрацювали на випередження й своєчасно викрили зрадницю. 

Колаборанткою виявилась жителька Приморського Одеської області. Комунікацію вона здійснювала через сина, який проживає в Росії й контактує з ворожими спецслужбами. Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, який зрадниця використовувала у злочинній діяльності. 

Що загрожує зрадниці 

Затриманій було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 - несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану;
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

 

Фото: в Одеській області затримано зрадницю (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кропивницьку Кіровоградської області тим часом затримали ділка, який планував нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.

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