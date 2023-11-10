Наводила ракети на "зерновий коридор". В Одеській області затримано зрадницю

Служба безпеки України затримала зрадницю в Одеській області, яка наводила російські ракети на "зерновий коридор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Що сталось
Серед основних цілей ворога були:
"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе", - пише пресслужба.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження й своєчасно викрили зрадницю.
Колаборанткою виявилась жителька Приморського Одеської області. Комунікацію вона здійснювала через сина, який проживає в Росії й контактує з ворожими спецслужбами. Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, який зрадниця використовувала у злочинній діяльності.
Що загрожує зрадниці
Затриманій було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.
Фото: в Одеській області затримано зрадницю (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кропивницьку Кіровоградської області тим часом затримали ділка, який планував нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.