Наводила ракеты на "зерновой коридор". В Одесской области задержана предательница

Служба безопасности Украины задержала предательницу в Одесской области, которая наводила российские ракеты на "зерновой коридор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Что случилось
Среди основных целей врага были:
"Развединформация нужна была оккупантам для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре региона с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе", - пишет пресс-служба.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно разоблачили предательницу.
Коллаборанткой оказалась жительница Приморского Одесской области. Коммуникацию она осуществляла через сына, который проживает в России и контактирует с вражескими спецслужбами. Во время обысков был изъят мобильный телефон, который предательница использовала в преступной деятельности.
Что грозит предательнице
Задержанной было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
Фото: в Одесской области задержана предательница (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кропивницке Кировоградской области в это время задержали дельца, который планировал нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8.
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