Навмисний удар? Азербайджан вимагає від РФ пояснити атаку біля посольства в Києві

Що говорить МЗС Азербайджану

Повідомляється, що в будівлю МЗС викликали російського посла Михайла Євдокимова. Якому висловили протест у зв'язку з падінням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства.

Послу вручили ноту, а також повідомили, що вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва. Обійшлося без жертв.

Не перший акт проти Азербайджану

Російській стороні нагадали, що подібні порушення міжнародного права під час російсько-української війни мали місце і раніше.

Наприклад, 10 березня 2022 року росіяни завдали авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.

2 січня 2024 року через приліт ракети "Кинджал" за 35 кроків від будівлі посольства в Києві утворилася воронка на три метри. А на глибині 8 метрів знайшли боєприпас, що не розірвався.

28 серпня 2025 року внаслідок удару приблизно за 50 метрів від посольства теж було пошкоджено адмінбудівлю, консульський відділ і резиденцію посла.

8 і 18 серпня 2025 року російські дрони атакували нафтобазу компанії SOCAR на Одещині. Унаслідок чого постраждали співробітники і було завдано значної шкоди інфраструктурі.

Чого Азербайджан хоче від Росії

Офіційний Баку зазначає, що раніше інформував російську сторону про всі інциденти офіційними нотами. А координати будівель дипломатичних представництв в Україні були передані росіянам.

Повідомляється, що тоді Москва запевнила, що ці координати будуть враховані міноборони Росії.

"Під час зустрічі було наголошено, що такі атаки на наші дипломатичні представництва є неприпустимими, і було запропоновано провести відповідне розслідування та надати детальні пояснення", - йдеться в повідомленні азербайджанського МЗС.