Навмисний удар? Азербайджан вимагає від РФ пояснити атаку біля посольства в Києві

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла у зв'язку з нічною атакою на Київ, унаслідок якої постраждала будівля посольства в столиці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Азербайджану.
Повідомляється, що в будівлю МЗС викликали російського посла Михайла Євдокимова. Якому висловили протест у зв'язку з падінням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства.
Послу вручили ноту, а також повідомили, що вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва. Обійшлося без жертв.
Російській стороні нагадали, що подібні порушення міжнародного права під час російсько-української війни мали місце і раніше.
Наприклад, 10 березня 2022 року росіяни завдали авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.
2 січня 2024 року через приліт ракети "Кинджал" за 35 кроків від будівлі посольства в Києві утворилася воронка на три метри. А на глибині 8 метрів знайшли боєприпас, що не розірвався.
28 серпня 2025 року внаслідок удару приблизно за 50 метрів від посольства теж було пошкоджено адмінбудівлю, консульський відділ і резиденцію посла.
8 і 18 серпня 2025 року російські дрони атакували нафтобазу компанії SOCAR на Одещині. Унаслідок чого постраждали співробітники і було завдано значної шкоди інфраструктурі.
Офіційний Баку зазначає, що раніше інформував російську сторону про всі інциденти офіційними нотами. А координати будівель дипломатичних представництв в Україні були передані росіянам.
Повідомляється, що тоді Москва запевнила, що ці координати будуть враховані міноборони Росії.
"Під час зустрічі було наголошено, що такі атаки на наші дипломатичні представництва є неприпустимими, і було запропоновано провести відповідне розслідування та надати детальні пояснення", - йдеться в повідомленні азербайджанського МЗС.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки на Київ було пошкоджено будівлю посольства Азербайджану.
Детальніше про пошкодження там і в сквері імені Гейдара Алієва, який знаходиться поруч, - читайте в репортажі РБК-Україна.
Лідери України та Азербайджану вже зідзвонилися, і Ільхам Алієв засудив крайній російський удар.