Навколо Москви розмістили нові системи ППО для захисту від дронів, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, останніми тижнями Росія переглянула структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви, прагнучи більш ефективно захищатися від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які атакують місто мало не щодня.

За даними британської розвідки, на початку вересня 2023 року російські системи ППО СА-22 довкола столиці були розміщені на висотних будинках.

Раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні 2022 року, Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.

"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада контролює загрозу", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари дронів по Москві

Нагадаємо, російську столицю постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Відомо, що невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку.