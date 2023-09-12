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Вокруг Москвы разместили новые системы ПВО для защиты от дронов, - британская разведка

Москва, Вторник 12 сентября 2023 09:10
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Вокруг Москвы разместили новые системы ПВО для защиты от дронов, - британская разведка Фото: Удары дронов по Москве привели к установке новой системы ПВО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После многочисленных ударов дронов по Москве российские власти хотят заверить население, что ситуация под контролем. Установлены новые системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние недели Россия пересмотрела структуру своей системы ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы, стремясь более эффективно защищаться от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые атакуют город едва не ежедневно.

По данным британской разведки, в начала сентября 2023 года российские системы ПВО СА-22 вокруг столицы были размещены на высотных зданиях.

Ранее, после ударов по авиабазам в Энгельсе и Рязани в декабре 2022 года, Россия также разместила SA-22 на крышах официальных зданий в Москве.

"Это почти наверняка позволит системе обнаруживать и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также призвано служить громким заверением общественности в том, что власти контролируют угрозу", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары дронов по Москве

Напомним, российскую столицу постоянно атакуют беспилотники. При этом в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

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