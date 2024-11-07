Навіть зубр. Українців попередили про "хвилю вторгнень" диких звірів на кордоні (фото)

Яких тварин зафіксували фотопастки прикордонників

Українцям розповіли, що на кордоні триває "хвиля вторгнень" диких звірів, тож варто бути обережними.

Як доказ, у ДПСУ опублікували низку кадрів, на яких можна побачити диких тварин, що блукають у темряві - оленів, кабана та навіть вовків.

Дикі тварини на українському кордоні (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Уточнюється, що востаннє фотопастка прикордонників зафіксувала навіть зубра (на кордоні зі Словаччиною).

Зубр на українському кордоні (фото: facebook.com/DPSUkraine)

"Гість прийшов з національного парку, що розташований із суміжної сторони", - пояснили прикордонники.

У ДПСУ розповіли також, що всі ці звірі живуть у горах - лише за 40-50 км від Ужгорода.

"Варто пам'ятати, що зустріч не з усіма представниками тутешньої фауни може бути безпечною. Тож остерігайтеся туризму закритими гірськими маршрутами чи іншими ділянками, що несуть загрозу вашому життю", - підсумували у Державній прикордонній службі.

Допис ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)