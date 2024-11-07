Навіть зубр. Українців попередили про "хвилю вторгнень" диких звірів на кордоні (фото)

У Державній прикордонній службі громадянам розповіли про "хвилю вторгнень" диких звірів на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.
Українцям розповіли, що на кордоні триває "хвиля вторгнень" диких звірів, тож варто бути обережними.
Як доказ, у ДПСУ опублікували низку кадрів, на яких можна побачити диких тварин, що блукають у темряві - оленів, кабана та навіть вовків.
Дикі тварини на українському кордоні (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Уточнюється, що востаннє фотопастка прикордонників зафіксувала навіть зубра (на кордоні зі Словаччиною).
Зубр на українському кордоні (фото: facebook.com/DPSUkraine)
"Гість прийшов з національного парку, що розташований із суміжної сторони", - пояснили прикордонники.
У ДПСУ розповіли також, що всі ці звірі живуть у горах - лише за 40-50 км від Ужгорода.
"Варто пам'ятати, що зустріч не з усіма представниками тутешньої фауни може бути безпечною. Тож остерігайтеся туризму закритими гірськими маршрутами чи іншими ділянками, що несуть загрозу вашому життю", - підсумували у Державній прикордонній службі.
Допис ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)
Нагадаємо, останнім часом в Україні побільшало випадків, коли дикі тварини трапляються на очі людям у різних населених пунктах - від невеличких селищ до міст.
Так, у вересні в одному з центральних районів Києва місцеві мешканці помітили лося, який спокійно прогулювався попід житловим будинком. Зоозахисники зробили тварині заспокійливу ін'єкцію та безпечно повернули її в дику природу.
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