Даже зубр. Украинцев предупредили о "волне вторжений" диких зверей на границе (фото)

Каких животных зафиксировали фотоловушки пограничников

Украинцам рассказали, что на границе продолжается "волна вторжений" диких зверей, поэтому следует быть осторожными.

Как доказательство, в ГПСУ опубликован ряд кадров, на которых можно увидеть блуждающих в темноте диких животных - оленей, кабана и даже волков.

Дикие животные на украинской границе (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Уточняется, что в последний раз фотоловушка пограничников зафиксировала даже зубра (на границе со Словакией).

Зубр на украинской границе (фото: facebook.com/DPSUkraine)

"Гость пришел из национального парка, расположенного со смежной стороны", - объяснили пограничники.

В ГПСУ рассказали также, что все эти звери живут в горах - всего в 40-50 км от Ужгорода.

"Следует помнить, что встреча не со всеми представителями здешней фауны может быть безопасной. Поэтому остерегайтесь туризма по закрытым горным маршрутам или другим участкам, которые несут угрозу вашей жизни", - подытожили в Государственной пограничной службе.

Пост ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)