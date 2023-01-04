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Навіть висловлювання РФ про Україну можна кваліфікувати як геноцид, - посол Канади

Фото: посол Канади в Україні Лариса Ґаладза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид, Путін абсолютно чітко заявив, що Україна й українці не мають права на існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи проєкту Kyiv not Kiev.

"Я вважаю, що навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид. Немає потреби шукати їх. Путін абсолютно чітко заявив, що Україна й українці не мають права на існування. Тобто якщо ви питаєте мою особисту думку, - так, однозначно", - сказала Ґаладза.

За її словами, необхідно, щоб покарання Росії за скоєні воєнні злочини було присуджене в межах правової системи - йдеться про тюремні строки та репарації.

"Вони (Росія, - ред.) порушили міжнародне право. Вони порушили Статут ООН і порушили права людини. Тому нам потрібно, щоб світова та українська системи правосуддя, міжнародна система кримінального правосуддя притягнули Росію до відповідальності, росіян до відповідальності: людей, які приймали рішення про це, людей, які віддавали накази. Тих, що вчинили звірства - пройтися по них всіх з самого верху і донизу, а потім ще раз", - наголосила посол Канади.

Вона також додала, що не бачить ніяких ознак готовності Росії до переговорів з Україною.

"Путін нещодавно сказав, що він не збирається відмовлятися від нападів та війни навіть на час різдвяних свят. Він намагається переконати своїх друзів у світі, що Україна не хоче миру. Важко повірити, але в світі ще знаходяться такі люди, такі країни, які думають, що це Україна затягує цю війну. Так, це частина російської дезінформації, та я думаю, що Україна та її партнери колективно роблять усе можливе, щоб боротися з цим наративом", - зазначила Ґаладза.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що міжнародна спільнота повинна визнати геноцид українського народу з боку Росії через численні злочини окупантів у нашій країні.

Зазначимо, що до позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН про геноцид приєдналися 22 країни, зокрема, США, Британія та Німеччина.

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