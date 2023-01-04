Даже высказывания РФ об Украине можно квалифицировать как геноцид, - посол Канады

"Я считаю, что даже слова России можно квалифицировать как геноцид. Нет нужды искать их. Путин абсолютно четко заявил, что Украина и украинцы не имеют права на существование. То есть если вы спрашиваете мое личное мнение, - да, однозначно", - сказала Галадза.

По ее словам, необходимо, чтобы наказание России за совершенные военные преступления было присуждено в рамках правовой системы - речь идет о тюремных сроках и репарациях.

"Они (Россия, - ред.) нарушили международное право. Они нарушили Устав ООН и нарушили права человека. Поэтому нам нужно, чтобы мировая и украинская системы правосудия, международная система уголовного правосудия привлекли Россию к ответственности, россиян к ответственности: людей, принимавших решения об этом, людей, которые отдавали приказы. Тех, кто совершал зверства - пройтись по ним всем с самого верха и вниз, а затем еще раз", - подчеркнула посол Канады.

Она также добавила, что не видит никаких признаков готовности России к переговорам с Украиной.

"Путин недавно сказал, что он не собирается отказываться от нападений и войны даже во время рождественских праздников. Он пытается убедить своих друзей в мире, что Украина не хочет мира. Трудно поверить, но в мире еще находятся такие люди, такие страны, которые думают, что Украина затягивает эту войну. Да, это часть российской дезинформации, и я думаю, что Украина и ее партнеры коллективно делают все возможное, чтобы бороться с этим нарративом", - отметила Галадза.