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Навіть у росіян є претензія до Путіна, потрібні реальні переговори, - Зеленський

20:43 23.06.2026 Вт
2 хв
Росіянам не подобається, що війні не видно кінця
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна та Росія мають розпочати реальні переговори про завершення війни. Навіть росіяни незадоволені тим, що бойові дії продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Вже більшість у Росії висуває претензію Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.), що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі нинішні складнощі для росіян повинні їх наближати до думки, що їхня війна є, і це не просто "каміння з неба", і що їхня війна має закінчитися", - підкреслив президент.

Він зазначив, що Україна вже висувала всі пропозиції для того, щоб розпочати реальні переговори з Росією.

До речі, переговори між Україною та РФ було призупинено цього року. Москва відмовилася продовжувати діалог. При цьому Путін не хоче зустрічатись із Зеленським.

Фото: Зеленський зробив заяву про переговори з РФ (РБК-Україна)

Що говорять про переговори до РФ

Нагадаємо, лише сьогодні російські чиновники зробили низку заяв про мирні переговори з Україною.

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Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптово заявив, що його країна нібито готова до відновлення переговорів з Україною з того моменту, на якому зупинилися сторони.

При цьому директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що " поки в Україні немає людини, крім Зеленської, з якою можна було б говорити ".

У свою чергу, російський диктатор Володимир Путін спочатку заявив, що передумов для переговорів з Україною нібито немає. Але вже за кілька годин він запевнив, що його країна готова вести переговори з Україною на базі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі.

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