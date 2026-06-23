Навіть у росіян є претензія до Путіна, потрібні реальні переговори, - Зеленський

Україна та Росія мають розпочати реальні переговори про завершення війни. Навіть росіяни незадоволені тим, що бойові дії продовжуються.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Вже більшість у Росії висуває претензію Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.), що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі нинішні складнощі для росіян повинні їх наближати до думки, що їхня війна є, і це не просто "каміння з неба", і що їхня війна має закінчитися", - підкреслив президент.
Він зазначив, що Україна вже висувала всі пропозиції для того, щоб розпочати реальні переговори з Росією.
До речі, переговори між Україною та РФ було призупинено цього року. Москва відмовилася продовжувати діалог. При цьому Путін не хоче зустрічатись із Зеленським.
Нагадаємо, лише сьогодні російські чиновники зробили низку заяв про мирні переговори з Україною.
Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптово заявив, що його країна нібито готова до відновлення переговорів з Україною з того моменту, на якому зупинилися сторони.
При цьому директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що " поки в Україні немає людини, крім Зеленської, з якою можна було б говорити ".
У свою чергу, російський диктатор Володимир Путін спочатку заявив, що передумов для переговорів з Україною нібито немає. Але вже за кілька годин він запевнив, що його країна готова вести переговори з Україною на базі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі.