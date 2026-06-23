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Даже у россиян есть претензия к Путину, нужны реальные переговоры, - Зеленский

20:43 23.06.2026 Вт
2 мин
Россиянам не нравится, что войне не видно конца
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина и Россия должны начать реальные переговоры о завершении войны. Даже россияне недовольны тем, что боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Уже большинство в России выдвигает претензию Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), что его войне не видно ни конца ни края, и все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мысли, что их война есть, и это не просто "камни с неба", и что их война должна закончиться", - подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что Украина уже выдвигала все предложения для того, чтобы начать реальные переговоры с Россией.

К слову, переговоры между Украиной и РФ были приостановлены в этом году. Москва отказалась продолжать диалог. При этом Путин не хочет встречаться с Зеленским.

Фото: Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ (РБК-Украина)

Что говорят о переговорах в РФ

Напомним, только сегодня российские чиновники сделали ряд заявлений о мирных переговорах с Украиной.

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В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров внезапно заявил о том, что его страна якобы готова к возобновлению переговоров с Украиной с того момента, на котором остановились стороны.

При этом директор ФСБ Александр Бортников заявил, что "пока в Украине нет человека, кроме Зеленского, с которым можно было бы говорить".

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин сначала заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной якобы нет. Но уже через несколько часов он заверил, что его страна готова вести переговоры с Украиной на базе "договоренностей", которые были достигнуты в Стамбуле.

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