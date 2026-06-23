Даже у россиян есть претензия к Путину, нужны реальные переговоры, - Зеленский

"Уже большинство в России выдвигает претензию Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), что его войне не видно ни конца ни края, и все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мысли, что их война есть, и это не просто "камни с неба", и что их война должна закончиться", - подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что Украина уже выдвигала все предложения для того, чтобы начать реальные переговоры с Россией.

К слову, переговоры между Украиной и РФ были приостановлены в этом году. Москва отказалась продолжать диалог. При этом Путин не хочет встречаться с Зеленским.

Фото: Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ (РБК-Украина)

Что говорят о переговорах в РФ

Напомним, только сегодня российские чиновники сделали ряд заявлений о мирных переговорах с Украиной.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров внезапно заявил о том, что его страна якобы готова к возобновлению переговоров с Украиной с того момента, на котором остановились стороны.