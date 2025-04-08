Навіть республіканці стурбовані: що думають у США про тарифи Трампа

Більшість американців готуються до підвищення цін на широкий спектр споживчих товарів після того, як президент США Дональда Трампа запровадив нові тарифи на імпорт з низки країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з результатами опитування, 73% американців вважають, що ціни на товари, які вони купують щодня, зростуть у наступні шість місяців після того, як набудуть чинності нові податки на майже весь імпорт.
Лише 4% респондентів вважають, що ціни знизяться. Решта сказали, що не очікують суттєвих змін, або не захотіли відповідати.
57% опитаних (у тому числі чверть респондентів від Республіканської партії Трампа) сказали, що виступають проти таких тарифів. 39% респондентів заявили про підтримку такого кроку.
Як зазначає агенство, збір даних для опитування тривав три дні - з 4 по 6 квітня. Всього опитали 1027 дорослих по всій території США. Можлива похибка складає три процентних пункти.
За даними Reuters, половина респондентів, у тому числі майже всі республіканці, заявили, що погоджуються з твердженням, що "будь-яка короткочасна економічна проблема варта того, щоб зробити США сильнішими в довгостроковій перспективі".
Інша половина, у тому числі майже всі прихильники Демократичної партії, не погоджуються з ним.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів з низки країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.
Однак найбільші тарифи запровадили проти Китаю. Сьогодні стало відомо, що США підвищили імпортне мито на китайські товари до рівня 104%.
Введені Трампом тарифи вдарили по фондовому ринку США. Попри втрати трильйонів доларів, глава Білого дому не відмовився від митної політики, порівнявши її з "ліками".
Пізніше Трамп знову підтвердив нову тарифну політику США, але наголосив, що готовий до діалогу з державами, які прагнуть вигідніших умов для торгівлі.
За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, до Вашингтона вже звернулися понад 70 країн для переговорів щодо мит.
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