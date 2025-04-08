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Даже республиканцы обеспокоены: что думают в США о тарифах Трампа

Фото: более 70% американцев ожидают резкого роста цен из-за тарифов Трампа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Большинство американцев готовятся к повышению цен на широкий спектр потребительских товаров после того, как президент США Дональда Трампа ввел новые тарифы на импорт из ряда стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам опроса, 73% американцев считают, что цены на товары, которые они покупают ежедневно, вырастут в следующие шесть месяцев после того, как вступят в силу новые налоги на почти весь импорт.

Лишь 4% респондентов считают, что цены снизятся. Остальные сказали, что не ожидают существенных изменений, или не захотели отвечать.

57% опрошенных (в том числе четверть респондентов от Республиканской партии Трампа) сказали, что выступают против таких тарифов. 39% респондентов заявили о поддержке такого шага.

Как отмечает агенство, сбор данных для опроса длился три дня - с 4 по 6 апреля. Всего опросили 1027 взрослых по всей территории США. Возможная погрешность составляет три процентных пункта.

По данным Reuters, половина респондентов, в том числе почти все республиканцы, заявили, что согласны с утверждением, что "любая кратковременная экономическая проблема стоит того, чтобы сделать США сильнее в долгосрочной перспективе".

Другая половина, в том числе почти все сторонники Демократической партии, не согласны с ним.

 

Тарифы Трампа

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из ряда стран. Они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.

Однако самые большие тарифы ввели против Китая. Сегодня стало известно, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%.

Введенные Трампом тарифы ударили по фондовому рынку США. Несмотря на потери триллионов долларов, глава Белого дома не отказался от таможенной политики, сравнив ее с "лекарством".

Позже Трамп вновь подтвердил новую тарифную политику США, но подчеркнул, что готов к диалогу с государствами, которые стремятся к более выгодным условиям для торговли.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, в Вашингтон уже обратились более 70 стран для переговоров о пошлинах.

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