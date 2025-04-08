Даже республиканцы обеспокоены: что думают в США о тарифах Трампа

Согласно результатам опроса, 73% американцев считают, что цены на товары, которые они покупают ежедневно, вырастут в следующие шесть месяцев после того, как вступят в силу новые налоги на почти весь импорт.

Лишь 4% респондентов считают, что цены снизятся. Остальные сказали, что не ожидают существенных изменений, или не захотели отвечать.

57% опрошенных (в том числе четверть респондентов от Республиканской партии Трампа) сказали, что выступают против таких тарифов. 39% респондентов заявили о поддержке такого шага.

Как отмечает агенство, сбор данных для опроса длился три дня - с 4 по 6 апреля. Всего опросили 1027 взрослых по всей территории США. Возможная погрешность составляет три процентных пункта.

По данным Reuters, половина респондентов, в том числе почти все республиканцы, заявили, что согласны с утверждением, что "любая кратковременная экономическая проблема стоит того, чтобы сделать США сильнее в долгосрочной перспективе".

Другая половина, в том числе почти все сторонники Демократической партии, не согласны с ним.