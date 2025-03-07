Навіть після удару РФ по Україні. Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну

В американського лідера запитали, чи вірить він у бажання російського диктатора Володимира Путіна завершити війну після того, як Росія завдала масованого удару по Україні.

"Я вірю, я вірю. Вони відчайдушно бомблять Україну, але мені складніше мати справу з Україною (ніж із РФ, - ред.), у них немає карт", - відповів Трамп.

Також журналісти поставили президенту США запитання про те, чи не вважає він, що Путін користується припиненням військової допомоги Україні від США.

"Путін робить те, що кожен робив би на його місці. Він хоче це (війну - ред.) завершити і врегулювати. Він бомбить їх (українців - ред.) жорсткіше, ніж раніше. Напевно, будь-хто на його місці робив би те саме просто зараз. Він хоче, щоб це завершилося", - додав президент США.