Навіть після удару РФ по Україні. Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну

Президент США Дональд Трамп продовжує вірити, що російський диктатор Володимир Путін хоче завершити війну проти України.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
В американського лідера запитали, чи вірить він у бажання російського диктатора Володимира Путіна завершити війну після того, як Росія завдала масованого удару по Україні.
"Я вірю, я вірю. Вони відчайдушно бомблять Україну, але мені складніше мати справу з Україною (ніж із РФ, - ред.), у них немає карт", - відповів Трамп.
Також журналісти поставили президенту США запитання про те, чи не вважає він, що Путін користується припиненням військової допомоги Україні від США.
"Путін робить те, що кожен робив би на його місці. Він хоче це (війну - ред.) завершити і врегулювати. Він бомбить їх (українців - ред.) жорсткіше, ніж раніше. Напевно, будь-хто на його місці робив би те саме просто зараз. Він хоче, щоб це завершилося", - додав президент США.
Нагадаємо, нова влада США хоче перезавантажити відносини з Росією. Зокрема, президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.
Після переговорів із главою Кремля Путін неодноразово заявляв, що Росія нібито хоче припинити війну проти України.
Водночас він звинувачував президента України Володимира Зеленського в "неготовності до миру" після сварки двох лідерів минулого тижня.
До слова, сьогодні Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому писало, що Трамп розлючений через те, що Росія завдала масованого удару по Україні.
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