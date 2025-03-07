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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Даже после удара РФ по Украине. Трамп верит, что Путин хочет завершить войну

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп продолжает верить, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

У американского лидера спросили, верит ли он в желание российского диктатора Владимира Путина завершить войну после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. 

"Я верю, я верю. Они отчаянно бомбят Украину, но мне сложнее иметь дело с Украиной (чем с РФ, - ред.), у них нет карт", - ответил Трамп. 

Также журналисты задали президенту США вопрос о том, не считает ли он, что Путин пользуется приостановкой военной помощи Украине от США.

"Путин делает то, что каждый делал бы на его месте. Он хочет это (войну - ред.) завершить и урегулировать. Он бомбит их (украинцев  - ред.) жестче, чем раньше. Наверное, любой на его месте делал бы то же самое прямо сейчас. Он хочет, чтобы это завершилось", - добавил президент США. 

Контакты Трампа с Путиным

Напомним, новые власти США хотят перезагрузить отношения с Россией. В частности, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

После переговоров с главой Кремля Путин неоднократно заявлял, что Россия якобы хочет прекратить войну против Украины.

В то же время он обвинял президента Украины Владимира Зеленского в "неготовности к миру" после ссоры двух лидеров на прошлой неделе.

К слову, сегодня Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писало, что Трамп в ярости из-за того, что Россия нанесла массированный удар по Украине.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине