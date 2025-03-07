ua en ru
Пт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп розлючений через удари Росії по Україні, - Axios

Вашингтон, П'ятниця 07 березня 2025 17:58
UA EN RU
Трамп розлючений через удари Росії по Україні, - Axios Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп розлючений через останні дії Росії. Зокрема, йдеться про масований російський удар по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Неназваний високопоставлений чиновник Білого дому розповів виданню, що останніми днями "лють Трампа посилилася". Причиною стала поведінка Росії і продовження її ударів по Україні в той самий час, коли президент США наполягав на припиненні вогню.

До слова, тільки сьогодні, 7 березня, Трамп заявив, що він розглядає введення нових масштабних санкцій і тарифів проти Росії. Також президент закликав Київ і Москву вже зараз почати мирні переговори.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою ракет і ударних безпілотників.

Згідно з даними Повітряних сил, загалом росіяни запустили 67 ракет, 34 з яких було збито. Також ворог запускав 194 ударні безпілотники, з них збили 100.

Відомо, що "прильоти" були в Харкові, Тернопільській, Одеській та Чернігівській областях. Ворог, зокрема, атакував енергетичну та газову інфраструктуру.

Як пояснив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Костянтин Криволап, ракети ворог запускав дуже низько, через що їх було складніше збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні Ракетний удар
NEWS
Тихий: сьогоднішній обстріл - не шлях до миру, очікуємо на реакцію США
Тихий: сьогоднішній обстріл - не шлях до миру, очікуємо на реакцію США
DAILY
Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ