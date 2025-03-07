Трамп розлючений через удари Росії по Україні, - Axios

Президент США Дональд Трамп розлючений через останні дії Росії. Зокрема, йдеться про масований російський удар по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

До слова, тільки сьогодні, 7 березня, Трамп заявив, що він розглядає введення нових масштабних санкцій і тарифів проти Росії . Також президент закликав Київ і Москву вже зараз почати мирні переговори.

Неназваний високопоставлений чиновник Білого дому розповів виданню, що останніми днями "лють Трампа посилилася". Причиною стала поведінка Росії і продовження її ударів по Україні в той самий час, коли президент США наполягав на припиненні вогню.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою ракет і ударних безпілотників.

Згідно з даними Повітряних сил, загалом росіяни запустили 67 ракет, 34 з яких було збито. Також ворог запускав 194 ударні безпілотники, з них збили 100.

Відомо, що "прильоти" були в Харкові, Тернопільській, Одеській та Чернігівській областях. Ворог, зокрема, атакував енергетичну та газову інфраструктуру.

Як пояснив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Костянтин Криволап, ракети ворог запускав дуже низько, через що їх було складніше збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.