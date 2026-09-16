Навіть мобілізація не допоможе Путіну досягнути його цілей, - ексдиректор ЦРУ

Попри переважання Росії в людських ресурсах і економіці, глава Кремля Володимир Путін навіть із новою мобілізацією навряд чи здатний домогтися своїх воєнних цілей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив ексдиректор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус.

Чому перевага в ресурсах не гарантує перемогу

Ексдиректор ЦРУ зазначив, що Росія має у п'ять разів більше людських ресурсів, ніж Україна, а її економіка у дванадцять разів більша.

"Тож чи переможуть вони? Ні, не обов'язково", - сказав він.

За його словами, українські інновації на передовій заважають росіянам досягати поставлених цілей і завдають нищівних ударів по їхній інфраструктурі.

Українські удари по протиповітряній обороні Росії

Ексдиректор ЦРУ звернув увагу на те, що українські військові послідовно знищують систему протиповітряної та протиракетної оборони Росії. За його словами, цим займаються командир із позивним "Мадяр" та бійці Центру спеціальних операцій "А".

"І коли ці об'єкти стануть вразливими або їхня оборона буде ослаблена, можливості для українців збільшаться", - зазначив він.

Водночас він визнав, що зараз набирає обертів війна на виснаження.

Підтримка партнерів: від США до Європи

За словами співрозмовника РБК-Україна, у перші два-три роки війни основну підтримку Україні надавали Сполучені Штати. Натомість зараз головну роль відіграють європейські країни та Європейська комісія.

Європейський Союз виділив 90 мільярдів євро надзвичайної допомоги для фінансової та економічної ситуації в Україні;

окремі країни продовжують постачати техніку, яку Україна поки не може виготовляти самостійно, зокрема системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Ексдиректор ЦРУ додав, що посилити тиск на економіку Росії міг би санкційний пакет сенатора Ліндсі Грема, якщо його оперативно ухвалить Палата представників США.

Чому нова мобілізація не змінить ситуацію на фронті

За словами співрозмовника, у певний момент диктатор Путін має усвідомити, що мобілізація ще 100-200 тисяч солдатів не дозволить йому досягти навіть тактичних цілей, наприклад у Донбасі.

"Він навіть не дійшов до укріплених міст. Вони навіть не дійшли до Слов'янська", - зазначив ексдиректор ЦРУ.

За його словами, російські війська намагаються довести протилежне всіма можливими способами, але це не відповідає дійсності.

Ексдиректор ЦРУ також відзначив рішення командувача Сил оборони України генерала Михайла Драпатого перегрупувати військові підрозділи в угруповання. За його словами, він спілкувався з одним із майбутніх командирів таких угруповань.

"Отже, гаразд, у них є ще 100-200 тисяч. Чи гарантує це якийсь успіх? Ні", - підсумував він.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що в Кремлі існує розкол на дві групи щодо війни проти України, а глава Кремля побоюється власної еліти, пам'ятаючи справу Михайла Ходорковського.