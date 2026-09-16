Даже мобилизация не поможет Путину достичь его целей, - экс-директор ЦРУ

Несмотря на преобладание России в человеческих ресурсах и экономике, глава Кремля Владимир Путин даже с новой мобилизацией вряд ли способен добиться своих военных целей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.

Почему преимущество в ресурсах не гарантирует победу

Эксдиректор ЦРУ отметил, что Россия имеет в пять раз больше человеческих ресурсов, чем Украина, а ее экономика в двенадцать раз больше.

"Поэтому победят ли они? Нет, не обязательно", - сказал он.

По его словам, украинские инновации на передовой мешают россиянам достигать поставленных целей и наносят сокрушительные удары по их инфраструктуре.

Украинские удары по противовоздушной обороне России

Эксдиректор ЦРУ обратил внимание, что украинские военные последовательно уничтожают систему противовоздушной и противоракетной обороны России. По его словам, этим занимаются командир с позывным "Мадьяр" и бойцы Центра специальных операций "А".

"И когда эти объекты станут уязвимыми или их оборона будет ослаблена, возможности для украинцев увеличатся", - отметил он.

В то же время он признал, что сейчас набирает обороты война на истощение.

Поддержка партнеров: от США в Европу

По словам собеседника РБК-Украина, первые два-три года войны основную поддержку Украине оказывали Соединенные Штаты. Сейчас главную роль играют европейские страны и Европейская комиссия.

Европейский Союз выделил 90 миллиардов евро чрезвычайной помощи для финансовой и экономической ситуации в Украине;

отдельные страны продолжают поставлять технику, которую Украина пока не может производить самостоятельно, в частности, системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Экс-директор ЦРУ добавил, что усилить давление на экономику России мог бы санкционный пакет сенатора Линдси Грэма, если его оперативно примет Палата представителей США.

Почему новая мобилизация не изменит ситуацию на фронте

По словам собеседника, в определенный момент диктатор Путин должен понять, что мобилизация еще 100-200 тысяч солдат не позволит ему достичь даже тактических целей, например в Донбассе.

"Он даже не дошел до укрепленных городов. Они даже не дошли до Славянска", – отметил экс-директор ЦРУ.

По его словам, российские войска пытаются доказать противоположное всеми возможными способами, но это не соответствует действительности.

Экс-директор ЦРУ также отметил решение командующего Сил обороны Украины генерала Михаила Драпатого перегруппировать военные подразделения в группировку. По его словам, он общался с одной из будущих командиров таких группировок.

"Итак, ладно, у них есть еще 100-200 тысяч. Гарантирует ли это какой-то успех? Нет", - подытожил он.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Кремле существует раскол на две группы по войне против Украины, а глава Кремля опасается собственной элиты, помнядело Михаила Ходорковского .