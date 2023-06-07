Навіть кришки з прицілів не знімають. Прикордонники висміяли навчання ССО Білорусі

Білорусь знову вирішила опублікувати пафосні фотографії навчань своїх сил спеціальних операцій. Але затія вихваляти своїх солдатів провалилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.
У ДПСУ показали фото Міністерства оборони Білорусі, на якому один з солдатів сил спецоперацій країни дивиться в приціл із закритою кришкою. Таке фото супроводжується підписом про "екіпірування, яке дозволяє військовим виконувати завдання у повному обсязі".
"Міноборони Білорусі показало, як їхні сили спеціальних операцій посилюють "південний кордон Білорусі", - наголошують прикордонники.
Нагадаємо, РБ є союзником Росії у війні проти України. 24 лютого 2022 року окупанти вторглися на територію нашої країни, зокрема з Білорусі.
Пізніше українські офіційні особи заявляли про те, що Росія намагається змусити Білорусь використати своїх солдатів проти України. Але, ймовірно, у Москви поки що нічого не вийшло.
Натомість білоруські військові проводять постійні навчання на території країни. Вони тривають уже більше року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.