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Даже крышки с прицелов не снимают. Пограничники высмеяли учения ССО Беларуси

Фото: пограничники высмеяли учения ССО Беларуси (t.me/modmilby)
Автор: Иван Носальский

Беларусь снова решила опубликовать пафосные фотографии учений своих сил специальных операций. Но затея восхвалить своих солдат провалилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В ГПСУ показали фото Министерства обороны Беларуси, на котором один из солдат сил спецопераций страны смотрит в прицел с закрытой крышкой. Такое фото сопровождается подписью об "экипировке, которая позволяет военным выполнять задачи в полном объеме".

Фото: учения ССО Беларуси (t.me/DPSUkr)

"Минобороны Беларуси показало, как их силы специальных операций усиливают "южную границу Беларуси", - отмечают пограничники.

Участие Беларуси в войне против Украины

Напомним, РБ является союзником России в войне против Украины. 24 февраля 2022 года оккупанты вторглись на территорию нашей страны в том числе из Беларуси.

Позже украинские официальные лица заявляли о том, что Россия пытается заставить Беларусь использовать своих солдат против Украины. Но, видимо, у Москвы пока ничего не получилось.

В то же время белорусские военные проводят постоянные учения на территории страны. Они длятся уже более года.

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