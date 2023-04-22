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У Білорусі майже рік тривають військові навчання: їх знову продовжили

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Субота 22 квітня 2023 21:08
У Білорусі майже рік тривають військові навчання: їх знову продовжили Ілюстративне фото: у Білорусі знову продовжили військові навчання, які тривають майже рік (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білорусі знову продовжили безперервні військові навчання. Тренування тривають майже рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

За інформацією моніторингової групи, військові навчання на полігонах на території Білорусі продовжили щонайменше до 1 травня.

Графік продовження виглядає так:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 29.04;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 01.05;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 29.04;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 30.04;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 28.04;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановичський район) до 01.05;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 30.04;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.04

У Білорусі майже рік тривають військові навчання: їх знову продовжилиФото: полігони, де відбуваються військові навчання, на карті (t.me/Hajun_BY)

"Вчення на білоруських полігонах безперервно йдуть уже цілий рік з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 52 тижні", - сказано в повідомленні "Гаюна".

При цьому там додають, що незважаючи на постійні навчання, білоруські війська, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність бойового досвіду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Білорусі провели тренування з авіацією. На них нібито вчилися використовувати "спеціальні боєприпаси".

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