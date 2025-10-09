Навіть ХАМАС вже демонструє готовність до переговорів, але не Путін, - Зеленський

Зеленський зазначив, що чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше зможе досягти миру.

"І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що", - наголосив президент.

За його словами, Україна разом із партнерами створює умови для примусу Росії до миру, і це буде зроблено.

"Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі", - додав Зеленський.