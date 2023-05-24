Навіть ядерка одна на двох. Токаєв назвав "проблемою" союзну державу Білорусі та РФ

За його словами, союзна держава створила унікальний прецедент у Євразійському економічному союзі.

"Створення держави за формулою "дві країни - одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз" , - зазначив Токаєв.

Він також додав, що інший рівень інтеграції представлений членами ЄАЕС - Казахстаном, Вірменією і Киргизстаном.

"З цією реальністю нам треба рахуватися. Як ми працюватимемо в цих умовах? Це питання концептуальне. Нам потрібно, я думаю... обговорити цю проблему", - уточнив президент Казахстану.

Союзна держава

Зазначимо, що союзну державу було створено 8 грудня 1999 року. До нього входять лише Росія та Білорусь, хоча допускається і приєднання інших країн. Там Мінськ та Москва нібито перебувають на рівних умовах.

Але, за інформацією ЗМІ, Росія за допомогою союзної держави хоче взяти Білорусь під свій повний контроль та включити її до свого складу до 2030 року.

При цьому Путін наприкінці березня 2023 р. заявляв про плани розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Зробити він це хоче нібито на прохання Лукашенка.