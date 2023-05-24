Даже ядерка одна на двоих. Токаев назвал "проблемой" союзное государство Беларуси и РФ

По его словам, союзное государство создало уникальный прецедент в Евразийском экономическом союзе.

"Создание государства по формуле "две страны − одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - отметил Токаев.

Он также добавил, что другой уровень интеграции представлен оставшимися членами ЕАЭС - Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном.

"С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Этот вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю... обсудить данную проблему", - уточнил президент Казахстана.

Союзное государство

Отметим, что союзное государство было создано 8 декабря 1999 года. В него входят только Россия и Беларусь, хотя допускается и присоединение других стран. Там Минск и Москва якобы находятся на равных условиях.

Но, по информации СМИ, Россия при помощи союзного государства хочет взять Беларусь под свой полный контроль и включить ее в свой состав до 2030 года.

При этом Путин в конце марта 2023 года заявлял о планах разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Сделать он это хочет якобы по просьбе Лукашенко.