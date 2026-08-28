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Гени чи спосіб життя: що насправді більше впливає на здоров'я

09:39 28.08.2026 Пт
3 хв
Як коригування звичок допомагає покращити стан організму?
aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копитко
Гени чи спосіб життя: що насправді більше впливає на здоров'я Наскільки гени впливають на здоров'я (фото: Freepik)
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Генетичні чинники визначають стан здоров'я людини лише на 20-25%, тоді як решта залежить від повсякденних звичок.

Про це в інтрев'ю РБК-Україна розповів Дмитро Микитенко.

Головне:

  • Генетика визначає стан нашого здоров'я лише на 20-25%, тоді як решту залежить від повсякденних звичок, харчування та сну.
  • Коригування способу життя дозволяє ефективно впливати на вагу, ендокринні розлади та субфертильність без зайвих медичних втручань.
  • Спортивні ДНК-тести корисні для спортсменів, а тести для дієт є спекуляцією.

Наскільки генетика впливає на здоров'я

"Не можна списати усі проблеми на генетику. Вона впливає на здоров’я лише на 20-25%, якщо не говоримо саме про генетичні хвороби. Ще 10% впливу на наш стан - це охорона здоров'я, 15-20% - умови проживання, і 50% - спосіб нашого життя: що ми їмо, скільки п'ємо води, як спимо. Тому у наших силах змінити набагато більше, ніж думаєм", - зазначає експерт.

При однаковому генетичному ризику атеросклерозу в людей може бути різна модель поведінки: хтось провокуватиме організм і їстиме жирне м’ясо, а хтось вибиратиме дієтичну рибу.

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На що впливає спосіб життя

Коригування повсякденних звичок дозволяє ефективно впливати на конкретні показники організму: вагу, ендокринні розлади, фертильність.

"Багато пар, які лікуються шляхом ЕКЗ, не мають безпліддя як такого - у них стан субфертильності. Тобто знижена можливість досягти вагітності", - пояснює Микитенко.

За його словами, репродуктологи спочатку оцінюють фактори субфертильності, щоб консервативно допомогти парі, а не одразу направляти на ЕКЗ.

Водночас онкологію профілактувати практично неможливо, але знання про ризики значно полегшує пошуки та медичний супровід.

Спортивні та харчові ДНК-тести

Окрема увага приділяється спортивній генетиці. Такі тести допомагають визначити схильність до окремих видів навантажень і структуру м'язових волокон (аеробного чи спринтерського типу).

"Але такі тести доцільно робити, якщо професійно збираєтеся займатися спортом, а не коли просто ходите в зал для підтримки здоров’я", - підкреслює експерт.

Водночас він застерігає від довіри до комерційних ДНК-тестів на харчування.

"Не варто вестися на безглузді тести - дієта за ДНК, які розказують, скільки і чого їсти. Це спекуляція. Такі тести не сертифіковані. Лабораторії не мають медичних ліцензій і не несуть відповідальності. Краще дотримуватися правила здорової тарілки", - каже гентик.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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