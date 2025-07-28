Навіщо Україні газ з Азербайджану: у нового маршруту стратегічне значення

Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine, повідомила компанія 28 липня.

Йдеться про невеликі обсяги газу, але це, як зазначають у Нафтогазі, є стратегічним кроком "для розширення співпраці".

Імпорт триває з минулого тижня

Поки що проводяться лише тестові поставки азербайджанського газу Трансбалканським коридором через Болгарію і Румунію. За інформацією видання, імпорт азербайджанського газу розпочався наприкінці минулого тижня.

Добові обсяги невеликі. Якщо співпраця покаже перспективу, то її буде розширено, сказали РБК-Україна джерела, знайомі з організацією процесу.

"На сьогоднішній день обсяги поставок газу з Азербайджану можуть бути дуже невеликими - в межах декількох десятків мільйонів кубометрів на місяць", - сказав у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Темпи заповнення сховищ істотно не збільшаться

Порівняно з тим, що зараз щодобовий імпорт газу Україною становить близько 30 млн кубометрів, поставки азербайджанського газу істотно не вплинуть на темпи заповнення підземних сховищ.

"Говорити, що ці поставки якось серйозно вплинуть на нашу енергетичну безпеку поки що підстав немає", - зазначив Омельченко.

При цьому він підкреслює, що відкриття нового маршруту може в перспективі призвести до збільшення диверсифікації поставок.

Але за інформацією Омельченка, наразі ведуться переговори про допомогу з боку України щодо реалізації проєктів з відновлюваної енергетики в Азербайджані. Якщо співпраця буде результативною, то після реалізації таких проектів, за рахунок вивільненого газу, обсяг його імпорту в Україну буде збільшено.

У Міненерго РБК-Україна поки не прокоментували факт переговорів на цю тему.

Стратегічне значення нової угоди

Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила про стратегічне значення початку поставок азербайджанського газу.

"Хоча поки що обсяги поставок невеликі, це має стратегічне значення, оскільки відкриває перспективу довгострокового і взаємовигідного співробітництва між нашими державами. Крім того, це ще один наочний приклад успішної диверсифікації джерел енергопостачання", - зазначила вона у публічному коментарі.

Але очікувати збільшення обсягів імпорту незабаром усе-таки не варто, вважає Омельченко, оскільки практично весь видобутий газ в Азербайджані вже законтрактований.

Але щорічно видобуток газу збільшується. Із 2021 року його поставки з Азербайджану у країни Європи зросли із 8 млрд до 13 млрд кубометрів, і це практично половина загального експорту газу Азербайджаном.

"Сьогодні ми постачаємо газ у 12 країн. 10 із них - європейські країни, зокрема вісім - члени Європейського Союзу", - заявив нещодавно президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він зазначив, що Азербайджан готовий і далі збільшувати видобуток.

Ще одне нове джерело газу

Ще один новий маршрут поставок імпортного газу запрацював на початку літа. Ідеться про американський LNG, який з червня йде в Україну за реверсним напрямком із Греції через Болгарію, Румунію та Молдову.

Точка входу цього газу з Молдови - газовимірювальна станція "Гребеники" в Одеській області.

Поки що діють домовленості про постачання приблизно 400 млн кубометрів газу в період із червня до вересня. Якщо домовленості буде продовжено, то до кінця року імпорт американського LNG за цим маршрутом може досягти 800 млн кубометрів. Це вже більш значні обсяги, які суттєво вплинуть на формування запасів газу до наступного опалювального сезону.