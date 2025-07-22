Навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках: пояснення ЗСУ

"Для того, щоб привести людей рік тому достатньо було поговорити, а сьогодні, щоб привести ту ж саму кількість людей нам треба туди прийти, тут проагітувати, роздатковий матеріал зробити, провести вікторину, по тактичній медицині провести заняття", - розповів Швайка.

За його словами, нині в ТЦК та СП служить чимало людей із бойовим досвідом, які пройшли службу в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Він наголосив, що саме завдяки власному прикладу ці фахівці мають більше можливостей переконати інших долучатися до війська.

"Тим більше, що мобілізація це не про вибір, а про обов’язок. А як до цього обов’язку спонукати, то всі шукаємо ці способи", - наголосив він.

Коментуючи питання про можливе зростання ризиків у разі роботи ТЦК та СП у мобільному форматі, Ігор Швайка зауважив, що їхні працівники і раніше не обмежувалися лише кабінетами.

"Небезпека є завжди. Так само як і ТЦК працюють, виходячи за межі своїх безпосередньо службових приміщень. Так і центри рекрутингу працюють, виходячи, на масові заходи - музичні фестивалі, бізнесові виставки, робота в університетах, на підприємствах. Це також є мобільна робота, тому що рекрутер чи працівник ТЦК він виходить, щоб залучати більше людей", - відповів він.