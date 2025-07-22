Зачем ТЦК ходят по концертам и выставкам: объяснение ВСУ

"Для того, чтобы привести людей год назад достаточно было поговорить, а сегодня, чтобы привести то же количество людей нам надо туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, провести викторину, по тактической медицине провести занятия", - рассказал Швайка.

По его словам, сейчас в ТЦК и СП служит немало людей с боевым опытом, которые прошли службу в различных подразделениях и на разных участках фронта. Он подчеркнул, что именно благодаря собственному примеру эти специалисты имеют больше возможностей убедить других участвовать в армии.

"Тем более, что мобилизация это не о выборе, а об обязанности. А как к этой обязанности побудить, то все ищем эти способы", - подчеркнул он.

Комментируя вопрос о возможном росте рисков в случае работы ТЦК и СП в мобильном формате, Игорь Швайка отметил, что их работники и раньше не ограничивались только кабинетами.

"Опасность есть всегда. Так же как и ТЦК работают, выходя за пределы своих непосредственно служебных помещений. Так и центры рекрутинга работают, выходя на массовые мероприятия - музыкальные фестивали, бизнес-выставки, работа в университетах, на предприятиях. Это также мобильная работа, потому что рекрутер или работник ТЦК он выходит, чтобы привлекать больше людей", - ответил он.