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Навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках: пояснення ЗСУ

Вівторок 22 липня 2025 20:40
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Навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках: пояснення ЗСУ Ілюстративне фото: у ЗСУ пояснили, чому ТЦК відвідують масовані заходи (facebook com Vinobltck)
Автор: Наталія Кава

Працівникам ТЦК доводиться виходити за межі приміщень і відвідувати масові заходи для залучення якнайбільше людей до війська.

Про це заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на День.LIVE.

"Для того, щоб привести людей рік тому достатньо було поговорити, а сьогодні, щоб привести ту ж саму кількість людей нам треба туди прийти, тут проагітувати, роздатковий матеріал зробити, провести вікторину, по тактичній медицині провести заняття", - розповів Швайка.

За його словами, нині в ТЦК та СП служить чимало людей із бойовим досвідом, які пройшли службу в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Він наголосив, що саме завдяки власному прикладу ці фахівці мають більше можливостей переконати інших долучатися до війська.

"Тим більше, що мобілізація це не про вибір, а про обов’язок. А як до цього обов’язку спонукати, то всі шукаємо ці способи", - наголосив він.

Коментуючи питання про можливе зростання ризиків у разі роботи ТЦК та СП у мобільному форматі, Ігор Швайка зауважив, що їхні працівники і раніше не обмежувалися лише кабінетами.

"Небезпека є завжди. Так само як і ТЦК працюють, виходячи за межі своїх безпосередньо службових приміщень. Так і центри рекрутингу працюють, виходячи, на масові заходи - музичні фестивалі, бізнесові виставки, робота в університетах, на підприємствах. Це також є мобільна робота, тому що рекрутер чи працівник ТЦК він виходить, щоб залучати більше людей", - відповів він.

Мобілізація в Україні

Нещодавно Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 5 листопада 2025 року.

Мобілізація громадян, які перебувають на військовому обліку, відбувається відповідно до вимог чинного законодавства та рішень військового командування. Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію України.

Щодо жінок, то мобілізація їх наразі не проводиться - вони можуть вступити до війська виключно на добровільній основі.

Варто зазначити, що українцям не обов'язково йти до ТЦК для оновлення своїх даних. Для цього можна скористатися мобільним застосункам "Резерв+".

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ТЦК Мобілізація в Україні
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