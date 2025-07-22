Зачем ТЦК ходят по концертам и выставкам: объяснение ВСУ
Работникам ТЦК приходится выходить за пределы помещений и посещать массовые мероприятия для привлечения как можно больше людей в армию.
Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на День.LIVE.
"Для того, чтобы привести людей год назад достаточно было поговорить, а сегодня, чтобы привести то же количество людей нам надо туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, провести викторину, по тактической медицине провести занятия", - рассказал Швайка.
По его словам, сейчас в ТЦК и СП служит немало людей с боевым опытом, которые прошли службу в различных подразделениях и на разных участках фронта. Он подчеркнул, что именно благодаря собственному примеру эти специалисты имеют больше возможностей убедить других участвовать в армии.
"Тем более, что мобилизация это не о выборе, а об обязанности. А как к этой обязанности побудить, то все ищем эти способы", - подчеркнул он.
Комментируя вопрос о возможном росте рисков в случае работы ТЦК и СП в мобильном формате, Игорь Швайка отметил, что их работники и раньше не ограничивались только кабинетами.
"Опасность есть всегда. Так же как и ТЦК работают, выходя за пределы своих непосредственно служебных помещений. Так и центры рекрутинга работают, выходя на массовые мероприятия - музыкальные фестивали, бизнес-выставки, работа в университетах, на предприятиях. Это также мобильная работа, потому что рекрутер или работник ТЦК он выходит, чтобы привлекать больше людей", - ответил он.
Мобилизация в Украине
Недавно Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине до 5 ноября 2025 года.
Мобилизация граждан, состоящих на воинском учете, происходит в соответствии с требованиями действующего законодательства и решений военного командования. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины.
Что касается женщин, то мобилизация их пока не проводится - они могут вступить в армию исключительно на добровольной основе.
Стоит отметить, что украинцам не обязательно идти в ТЦК для обновления своих данных. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".
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