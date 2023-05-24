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Навіщо росіяни розповсюджують фейк про "поранення" Залужного: відповідь Данілова

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Середа 24 травня 2023 18:07
Навіщо росіяни розповсюджують фейк про "поранення" Залужного: відповідь Данілова Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти фейками про "поранення" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного намагаються затьмарити інформацію про операцію у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни - ред.) хочуть перебити інформаційний простір щодо тих ганебних явищ, які відбувалися у них на території, коли громадяни РФ перебували в Росії. Звичайно, їм потрібна зараз інформаційна нагода, щоб перебити інформаційну хвилю", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що зараз із головнокомандувачем ЗСУ все добре, він живий і здоровий.

Вкиди росіян

Російські пропагандисти почали активно розповсюджувати інформацію про те, що Залужний нібито отримав серйозні поранення внаслідок ракетного удару РФ по командному пункту під Херсоном.

Пізніше ці фейки спростували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, оприлюднивши відео участі Залужного у відкритті Міжнародної конференції з нагоди Дня науки у Національному університеті "Одеської юридичної академії".

Також Данілов розповів, що головнокомандувач брав участь у сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Операція у Бєлгородській області

Зазначимо, що 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" оголосили про операцію у прикордонних районах Бєлгородської області.

Їм вдалося зайти на територію РФ, завдати росіянам втрат, а також захопити ворожу військову техніку.

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РНБО Валерій Залужний Білгородська область Олексій Данілов Війна Росії проти України
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