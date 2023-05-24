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Зачем россияне распространяют фейк о "ранении" Залужного: ответ Данилова

Новина українською →
Среда 24 мая 2023 18:07
Зачем россияне распространяют фейк о "ранении" Залужного: ответ Данилова Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты фейками о "ранении" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пытаются затмить информацию об операции в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Они (россияне - ред.) хотят перебить информационное пространство насчет тех позорных явлений, которые происходили у них на территории, когда граждане РФ находились в России. Конечно, им нужен сейчас информационный повод, чтобы перебить информационную волну", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что сейчас с главнокомандующим ВСУ все хорошо, он жив и здоров.

Вбросы россиян

Российские пропагандисты начали активно распространять информацию о том, что Залужный якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара РФ по командному пункту под Херсоном.

Позже эти фейки опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, обнародовав видео участия Залужного в открытии Международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете "Одесской юридической академии".

Также Данилов рассказал, что главнокомандующий принимал участие в сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Операция в Белгородской области

Отметим, что 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" объявили об операции в приграничных районах Белгородской области.

Им удалось зайти на территорию РФ, нанести россиянам потери, а также захватить вражескую военную технику.

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СНБО Валерий Залужный Белгородская область Алексей Данилов Война России против Украины
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