Зачем россияне распространяют фейк о "ранении" Залужного: ответ Данилова
Российские пропагандисты фейками о "ранении" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пытаются затмить информацию об операции в Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Они (россияне - ред.) хотят перебить информационное пространство насчет тех позорных явлений, которые происходили у них на территории, когда граждане РФ находились в России. Конечно, им нужен сейчас информационный повод, чтобы перебить информационную волну", - отметил Данилов.
Он также подчеркнул, что сейчас с главнокомандующим ВСУ все хорошо, он жив и здоров.
Вбросы россиян
Российские пропагандисты начали активно распространять информацию о том, что Залужный якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара РФ по командному пункту под Херсоном.
Позже эти фейки опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, обнародовав видео участия Залужного в открытии Международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете "Одесской юридической академии".
Также Данилов рассказал, что главнокомандующий принимал участие в сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Операция в Белгородской области
Отметим, что 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" объявили об операции в приграничных районах Белгородской области.
Им удалось зайти на территорию РФ, нанести россиянам потери, а также захватить вражескую военную технику.
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