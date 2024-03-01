Навіщо Росія запустила фейки про можливу анексію Придністров'я: Санду назвала мету

Вона нагадала, що Тирасполь нещодавно звернувся до Росії та інших міжнародних структур та організацій.

"Тим часом російська пропаганда поширила цю страшилку (про можливу анексію Придністров'я - ред.). Кремль робить це, щоб залякати молдаван, тим більше у нас рік виборів. Кремль хоче, щоб ми були налякані, щоб ми були безхребетними, щоб нами керували корупціонери, і з ними можна було домовитися, підкуповуючи політиків, як це відбувалося упродовж багатьох років", - зазначила президент.

За її словами, Молдова має не допустити реалізації планів Москви та зберегти мир. Це залежить від єдності та здатності не піддаватися обману.

Санду наголосила, що Росія зараз "нічого не може зробити в Придністров'ї, навіть якби хотіла", оскільки для цього потрібна зміна влади у Кишиневі.

Президент заявила, що очікує від Росії поваги на адресу Молдови та її вибору.

"Ми - демократична країна, нам ще потрібно зміцнювати цю демократію, але люди самі вирішують, що їм робити, куди йти, з ким співпрацювати", - додала глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що депутати так званої "Придністровської молдавської республіки" проситимуть Росію про входження до її складу на з'їзді 28 лютого.

Пізніше такі чутки не підтвердилися - депутати закликали Росію лише про "захист" від Молдови.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що такий результат не виправдав очікувань Росії.