Зачем Россия запустила фейки о возможной аннексии Приднестровья: Санду назвала цель

Она напомнила, что Тирасполь недавно обратился к России и другим международным структурам и организациям.

"Тем временем российская пропаганда распространила эту страшилку (о возможной аннексии Приднестровья - ред.). Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов. Кремль хочет, чтобы мы были напуганы, чтобы мы были бесхребетными, чтобы нами руководили коррупционеры, и с ними можно было договориться, подкупая политиков, как это происходило на протяжении многих лет", - отметила президент.

По ее словам, Молдова должна не допустить реализации планов Москвы и сохранить мир. Это зависит от единства и способности не поддаваться обману.

Санду подчеркнула, что Россия сейчас "ничего не может сделать в Приднестровье, даже если бы хотела", поскольку для этого нужна смена власти в Кишиневе.

Президент заявила, что ожидает от России уважения в адрес Молдовы и ее выбора.

"Мы - демократическая страна, нам еще нужно укреплять эту демократию, но люди сами решают, что им делать, куда идти, с кем сотрудничать", - добавила глава государства.

Что предшествовало

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что депутаты так называемой "Приднестровской молдавской республики" будут просить Россию о вхождении в ее состав на съезде 28 февраля.

Позже такие слухи не подтвердились - депутаты призвали Россию только о "защите" от Молдовы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что такой результат не оправдал ожиданий России.