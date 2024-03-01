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Зачем Россия запустила фейки о возможной аннексии Приднестровья: Санду назвала цель

Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия попыталась запугать молдаван своими фейками о том, что Приднестровье якобы захочет войти в ее состав.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Она напомнила, что Тирасполь недавно обратился к России и другим международным структурам и организациям. 

"Тем временем российская пропаганда распространила эту страшилку (о возможной аннексии Приднестровья - ред.). Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов. Кремль хочет, чтобы мы были напуганы, чтобы мы были бесхребетными, чтобы нами руководили коррупционеры, и с ними можно было договориться, подкупая политиков, как это происходило на протяжении многих лет", - отметила президент. 

По ее словам, Молдова должна не допустить реализации планов Москвы и сохранить мир. Это зависит от единства и способности не поддаваться обману. 

Санду подчеркнула, что Россия сейчас "ничего не может сделать в Приднестровье, даже если бы хотела", поскольку для этого нужна смена власти в Кишиневе. 

Президент заявила, что ожидает от России уважения в адрес Молдовы и ее выбора.

"Мы - демократическая страна, нам еще нужно укреплять эту демократию, но люди сами решают, что им делать, куда идти, с кем сотрудничать", - добавила глава государства. 

Что предшествовало

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что депутаты так называемой "Приднестровской молдавской республики" будут просить Россию о вхождении в ее состав на съезде 28 февраля. 

Позже такие слухи не подтвердились - депутаты призвали Россию только о "защите" от Молдовы

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что такой результат не оправдал ожиданий России

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Российская ФедерацияКремльМолдоваМайя СандуФейки