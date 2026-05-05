Навіщо Росія влаштовує цілодобові атаки на Україну: у ПС пояснили тактику окупантів

Ворог б'є без перерви: що відомо

За словами Ігната, Росія вже не перший тиждень влаштовує атаки, які тривають упродовж усієї доби. Схожі удари фіксували і місяць тому, і тиждень тому, і кілька днів тому.

Для цього окупанти використовують, зокрема, дрони-імітатори - безпілотники, які не вражають цілі, але змушують українську ППО постійно реагувати.

Навіщо Росія атакує цілодобово

Мета таких дій - комплексна. Ігнат виділив кілька напрямків тиску:

виснаження ППО - і наземних комплексів, і авіації;

- і наземних комплексів, і авіації; тиск на людей - військових, операторів, персонал;

- військових, операторів, персонал; знищення запасів - боєприпасів та техніки.

"Усім потрібен відпочинок, ворог це розуміє, тому інколи атаки спрямовують отакі великі, так, великі цілодобово, ну таким чином і виснажуючи людей, техніку і наші запаси. Десь вони могли певну кількість піднакопичити, ну і таким чином спланували той чи інший удар у 2-3 хвилини протягом цілої доби", - пояснив він.

Чи це нова тактика

Ні. За словами Ігната, цілодобові атаки - не щось принципово нове. Росія вже практикувала такий підхід, і він лишається частиною загальної стратегії виснаження.

Якщо ворог б'є без зупину, навантаження зростає одразу в кількох площинах: страждає ППО, економіка та бойовий ресурс армії.