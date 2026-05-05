Зачем Россия устраивает круглосуточные атаки на Украину: в ПС объяснили тактику оккупантов

Россия продолжает давить на Украину атаками и днем, и ночью. В Воздушных силах объяснили, зачем это нужно оккупантам и изменилась ли их тактика.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на телемарафоне.
По словам Игната, Россия уже не первую неделю устраивает атаки, которые продолжаются в течение всех суток. Похожие удары фиксировали и месяц назад, и неделю назад, и несколько дней назад.
Для этого оккупанты используют, в частности, дроны-имитаторы - беспилотники, которые не поражают цели, но заставляют украинскую ПВО постоянно реагировать.
Цель таких действий - комплексная. Игнат выделил несколько направлений давления:
"Всем нужен отдых, враг это понимает, поэтому иногда атаки направляют такие большие, да, большие круглосуточно, ну таким образом и истощая людей, технику и наши запасы. Где-то они могли определенное количество поднакопить, ну и таким образом спланировали тот или иной удар в 2-3 минуты в течение целых суток", - пояснил он.
Нет. По словам Игната, круглосуточные атаки - не что-то принципиально новое. Россия уже практиковала такой подход, и он остается частью общей стратегии истощения.
Если враг бьет без остановки, нагрузка возрастает сразу в нескольких плоскостях: страдает ПВО, экономика и боевой ресурс армии.
Напомним, в ночь на 5 мая Россия нанесла очередную массированную атаку на Украину. Как сообщало РБК-Украина, под ударами оказались Киевщина, Харьков, Днепр и Запорожье - повреждены жилые дома, промышленные объекты и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
Напомним, больше всего этой ночью досталось Полтавщине. Россия атаковала регион ракетами и ударными беспилотниками: погибли четыре человека, еще 31 получил ранения. Среди жертв - двое спасателей, которых враг добил ракетным ударом во время тушения пожара на газодобывающем объекте.