Зачем Россия устраивает круглосуточные атаки на Украину: в ПС объяснили тактику оккупантов

10:05 05.05.2026 Вт
2 мин
Изменила ли тактику Россия?
aimg Елена Чупровская
Фото: Атаки днем и ночью: в ВСУ объяснили, почему Россия давит круглосуточно (t.me/dsns_telegram)

Россия продолжает давить на Украину атаками и днем, и ночью. В Воздушных силах объяснили, зачем это нужно оккупантам и изменилась ли их тактика.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на телемарафоне.

Читайте также: Россия ударила по Полтавщине ракетами и дронами: есть жертвы и более 30 раненых

Враг бьет без перерыва: что известно

По словам Игната, Россия уже не первую неделю устраивает атаки, которые продолжаются в течение всех суток. Похожие удары фиксировали и месяц назад, и неделю назад, и несколько дней назад.

Для этого оккупанты используют, в частности, дроны-имитаторы - беспилотники, которые не поражают цели, но заставляют украинскую ПВО постоянно реагировать.

Зачем Россия атакует круглосуточно

Цель таких действий - комплексная. Игнат выделил несколько направлений давления:

  • истощение ПВО - и наземных комплексов, и авиации;
  • давление на людей - военных, операторов, персонал;
  • уничтожение запасов - боеприпасов и техники.

"Всем нужен отдых, враг это понимает, поэтому иногда атаки направляют такие большие, да, большие круглосуточно, ну таким образом и истощая людей, технику и наши запасы. Где-то они могли определенное количество поднакопить, ну и таким образом спланировали тот или иной удар в 2-3 минуты в течение целых суток", - пояснил он.

Или это новая тактика

Нет. По словам Игната, круглосуточные атаки - не что-то принципиально новое. Россия уже практиковала такой подход, и он остается частью общей стратегии истощения.

Если враг бьет без остановки, нагрузка возрастает сразу в нескольких плоскостях: страдает ПВО, экономика и боевой ресурс армии.

Напомним, в ночь на 5 мая Россия нанесла очередную массированную атаку на Украину. Как сообщало РБК-Украина, под ударами оказались Киевщина, Харьков, Днепр и Запорожье - повреждены жилые дома, промышленные объекты и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Напомним, больше всего этой ночью досталось Полтавщине. Россия атаковала регион ракетами и ударными беспилотниками: погибли четыре человека, еще 31 получил ранения. Среди жертв - двое спасателей, которых враг добил ракетным ударом во время тушения пожара на газодобывающем объекте.

