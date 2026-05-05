Зачем Россия устраивает круглосуточные атаки на Украину: в ПС объяснили тактику оккупантов

Враг бьет без перерыва: что известно

По словам Игната, Россия уже не первую неделю устраивает атаки, которые продолжаются в течение всех суток. Похожие удары фиксировали и месяц назад, и неделю назад, и несколько дней назад.

Для этого оккупанты используют, в частности, дроны-имитаторы - беспилотники, которые не поражают цели, но заставляют украинскую ПВО постоянно реагировать.

Зачем Россия атакует круглосуточно

Цель таких действий - комплексная. Игнат выделил несколько направлений давления:

истощение ПВО - и наземных комплексов, и авиации;

- и наземных комплексов, и авиации; давление на людей - военных, операторов, персонал;

- военных, операторов, персонал; уничтожение запасов - боеприпасов и техники.

"Всем нужен отдых, враг это понимает, поэтому иногда атаки направляют такие большие, да, большие круглосуточно, ну таким образом и истощая людей, технику и наши запасы. Где-то они могли определенное количество поднакопить, ну и таким образом спланировали тот или иной удар в 2-3 минуты в течение целых суток", - пояснил он.

Или это новая тактика

Нет. По словам Игната, круглосуточные атаки - не что-то принципиально новое. Россия уже практиковала такой подход, и он остается частью общей стратегии истощения.

Если враг бьет без остановки, нагрузка возрастает сразу в нескольких плоскостях: страдает ПВО, экономика и боевой ресурс армии.