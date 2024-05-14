Навіщо Росія почала наступ у Харківській області: відповідь ОСУВ "Хортиця"

За його словами, окрім Вовчанська, за останню добу противник посилив наступальні дії й на кількох інших напрямках на сході. І щоб ЗСУ не змогли посилити свої сили та засоби на будь-якому іншому напрямку на сході й провести активну наступальну операцію росіяни вдались до такого маневру на півночі Харківської області.

Розрахунок ворожих військ спрямований на те, щоб зменшити наявність у ЗСУ резервів та скоротити наші можливості для протидії їхньому основному наступу на сході.

"Є така версія, що теж має право на життя - спроби наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямовані якраз на відтягуванні наших сил, засобів та резервів на новий напрямок лінії фронту. Адже противник фактично відкрив новий фронт, на нашому кордоні зав'язались нові бойові дії. При цьому ворог не полишив спроб атакувати й на східному фронті. Інтенсивність їхніх атак ніяк не зменшується, а й навіть відносно збільшується", - розповів Волошин.

Він також зазначив, що близько 30 тисяч російських окупантів на цьому напрямку, про які повідомлялося вчора, - це все угруповання російських військ, яке знаходиться неподалік кордонів у Харківській області.

З них лише частина військовослужбовців задіяні у веденні бойових дій на півночі Харківської області.

"Я не можу назвати їхню точну кількість, але станом на зараз це приблизно до п'яти батальйонів особового складу. Вона теж не є статична, бо змінюється", - додав речник.

Волошин також зазначив, що захоплення Харкова не є ціллю російської армії.

"Але, як я вже сказав, у такий спосіб вони намагаються відтягнути наші Сили оборони з інших напрямків на нову лінію фронту, яку вони відкрили", - наголосив він.

При цьому, за словами речника, ситуація у Харківській області не критична.

"Ситуація там стабілізується. Вона динамічна, але стабілізується. Генеральний штаб через кожні кілька годин подає офіційну інформацію про те, що там відбувається на даний момент. Але Сили оборону стабілізують ситуацію", - розповів Волошин.

Зокрема, на напрямку Шебекино - Вовчанськ підрозділи ЗСУ контролюють ситуацію. За останню добу противником на цьому напрямку було застосовано 10 КАБів.

Також наразі продовжуються заходи щодо прочісування міської забудови в місті Вовчанськ, щоб виявити наявність ворожих військ.

"Загалом ситуація на Вовчанському напрямку контрольована. Вже на ранок втрати ворога в районі Вовчанськ склали четверо осіб і п'ять одиниць військової бронетехніки", - додав Волошин.

За його словами, за вчора на Вовчанську громаду росіяни скинули 22 керовані авіаційні бомби та продовжує атакувати реактивними системами залпового вогню, артилерією та безпілотниками. Ворог там намагається посіяти велику паніку серед населення і розповсюджує недостовірну інформацію, переконуючи в загрозі, що насувається через кордон.

Водночас щоб зберегти життя українських військових було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук'янці. Там наразі тривають бойові дії.

"Щодо населених пунктів, які тимчасово знаходиться під контролем окупантів, поки говорити не буду, оскільки ситуація динамічна та змінюється - і ми відтискаємо їх до кордонів, і вони намагаються відтісняти нас назад", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".