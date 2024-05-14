Зачем Россия начала наступление в Харьковской области: ответ ОСГВ "Хортица"

По его словам, кроме Волчанска, за последние сутки противник усилил наступательные действия и в нескольких других направлениях на востоке. И чтобы ВСУ не смогли усилить свои силы и средства на любом другом направлении на востоке и провести активную наступательную операцию, россияне прибегли к такому маневру на севере Харьковской области.

Расчет вражеских войск направлен на то, чтобы снизить наличие в ВСУ резервов и сократить наши возможности для противодействия их основному наступлению на востоке.

"Есть такая версия, что тоже имеет право на жизнь - попытки наступления российских оккупантов в пограничные Харьковской области направлены как раз на оттягивание наших сил, средств и резервов на новое направление линии фронта. Ведь противник фактически открыл новый фронт, на нашей границе завязались новые боевые действия. При этом враг не оставил попыток атаковать и на восточном фронте. Интенсивность их атак никак не уменьшается, но даже относительно увеличивается", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что около 30 тысяч российских оккупантов на этом направлении, о которых сообщалось вчера, - это вся группировка российских войск, которая находится недалеко от границ в Харьковской области.

Из них только часть военнослужащих задействована в ведении боевых действий на севере Харьковской области.

"Я не могу назвать их точное количество, но по состоянию на данный момент это примерно до пяти батальонов личного состава. Она тоже не статична, потому что меняется", - добавил спикер.

Волошин также отметил, что захват Харькова не является целью российской армии.

"Но, как я уже сказал, таким образом они пытаются оттянуть наши Силы обороны по другим направлениям на новую линию фронта, которую они открыли", - подчеркнул он.

При этом, по словам спикера, ситуация в Харьковской области не критична.

"Ситуация там стабилизируется. Она динамичная, но стабилизируется. Генеральный штаб через каждые несколько часов представляет официальную информацию о том, что там происходит на данный момент. Но Силы оборону стабилизируют ситуацию", - рассказал Волошин.

В частности, на направлении Шебекино - Волчанск подразделения ВСУ контролируют ситуацию. За последние сутки противником на этом направлении было применено 10 КАБов.

Также продолжаются мероприятия по прочесанию городской застройки в городе Волчанск, чтобы выявить наличие вражеских войск.

"В целом ситуация на Волчанском направлении контролируемая. Уже к утру потери врага в районе Волчанск составили четыре человека и пять единиц военной бронетехники", - добавил Волошин.

По его словам, за вчера на Волчанскую общину россияне сбросили 22 управляемых авиационных бомб и продолжает атаковать реактивными системами залпового огня, артиллерией и беспилотниками. Враг там пытается посеять большую панику среди населения и распространяет недостоверную информацию, убеждая в надвигающейся через границу угрозе.

В то же время, чтобы сохранить жизнь украинских военных, было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Там продолжаются боевые действия.

"О населенных пунктах, которые временно находится под контролем оккупантов, пока говорить не буду, поскольку ситуация динамична и меняется - и мы оттесняем их к границам, и они пытаются оттеснять нас обратно", - рассказал спикер ОСГВ "Хортица".