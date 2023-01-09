Навіщо Росія стягує до Білорусі застарілу техніку: пояснення ЗСУ

Російська армія стягує до Білорусі військовий "металобрухт", оскільки військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх можливостей для проведення розконсервації техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення замкомандувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Раніше в Генштабі повідомили, що значна кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває до Білорусі з Росії, знята з тривалого зберігання.

Для відновлення цієї техніки потрібен час, а також значні сили та засоби. До робіт із відновлення російської техніки залучаються білоруські військовослужбовці.

"Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відстежують потенційні загрози, які можуть бути пов'язані із спільними льотними навчаннями сил Росії та Білорусії з 16 січня до 01 лютого. Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку", - зазначив генерал.

Павлюк підкреслив, що ЗСУ готові до різних сценаріїв, проте вторгнення з боку Білорусі на сьогодні залишається малоймовірним.