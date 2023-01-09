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Навіщо Росія стягує до Білорусі застарілу техніку: пояснення ЗСУ

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Понеділок 09 січня 2023 14:07
Навіщо Росія стягує до Білорусі застарілу техніку: пояснення ЗСУ Фото: замкомандувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія стягує до Білорусі військовий "металобрухт", оскільки військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх можливостей для проведення розконсервації техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення замкомандувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Раніше в Генштабі повідомили, що значна кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває до Білорусі з Росії, знята з тривалого зберігання.

Для відновлення цієї техніки потрібен час, а також значні сили та засоби. До робіт із відновлення російської техніки залучаються білоруські військовослужбовці.

"Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відстежують потенційні загрози, які можуть бути пов'язані із спільними льотними навчаннями сил Росії та Білорусії з 16 січня до 01 лютого. Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку", - зазначив генерал.

Павлюк підкреслив, що ЗСУ готові до різних сценаріїв, проте вторгнення з боку Білорусі на сьогодні залишається малоймовірним.

Нагадаємо, в російська армія продовжує перекидання військових та техніки до Білорусі. Так, 6 січнядо РБ прибув черговий ешелон, який міг доставити близько 800 російських військових, а наступного дня росіяни могли перекинути ще стільки ж людей.

Також наприкінці грудня за 13 години до Білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД Повітряно-космічних сил РФ.

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