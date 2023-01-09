Зачем Россия стягивает в Беларусь устаревшую технику: объяснение ВСУ

Российская армия стягивает в Беларусь военный "металлолом", поскольку военно-промышленный комплекс РФ не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замкомандующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка.

Ранее в Генштабе сообщили, что значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из России снято с длительного хранения.

Для восстановления этой техники нужно время, а также значительные силы и средства. К работам по восстановлению российской техники привлекаются белорусские военнослужащие.

"Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил России и Белоруссии с 16 января по 01 февраля. Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику", - отметил генерал.

Павлюк подчеркнул, что ВСУ готовы к разным сценариям, однако вторжения со стороны Беларуси, на сегодня, остается маловероятной.