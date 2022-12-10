Навіщо Путін постійно закликає Україну до переговорів: в ISW озвучили відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Фахівці підкреслили, що для переговорів про.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія може піти на фальшивий мир з Україною для того, щоб підготувати новий напад.

Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, спроби західних країн переконати Київ вести переговори з Москвою після серії великих військових перемог українців є рівносильними закликам до капітуляції.

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