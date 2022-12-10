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Зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам: в ISW озвучили ответ

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент РФ Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российский диктатор стремится использовать любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать своим военным время для восстановления сил, таким образом лишив Украину инициативы.

"Однако соглашение о прекращении огня, которое достигнется достаточно быстро, чтобы позволить войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой, крайне маловероятно", - указывают в ISW.

Специалисты подчеркнули, что для переговоров о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий нужно время, а Россия и Украина находятся очень далеко друг от друга для любого такого соглашения.

"Более вероятно, что Путин разжигает дискуссии о прекращении огня прежде всего как часть информационной операции, направленной на усиление раскола между Украиной и ее сторонниками, изображая Киев не желающим разговаривать", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW:

  • Позиция Путина в российском информационном пространстве продолжает колебаться между поддержкой российского министерства обороны (МО) и поддержкой националистического и провоенного сообщества милблогеров.
  • Независимое расследование из открытых источников, проведенное российской службой Би-Би-Си и независимым российским изданием "Медиазона", выявило, что члены российских национальных республик отправляются в Украину непропорционально чаще, чем этнически российские области, но этнические россияне погибают пропорционально их представительству в населении РФ.
  • Российские чиновники усилили действующее законодательство, чтобы подавить внутреннее инакомыслие.
  • Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства.
  • Российские войска создали оборонительные рубежи у Сватового, а украинские войска вели наземные наступления близ Кременной.
  • Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
  • Возможно, российские войска заняли позиции на острове к западу от Херсона в реке Днепр.
  • Кампания украинских войск по блокированию российских военных активов и логистических центров на юге Украины, вероятно, ухудшила российские силы, их линии материально-технического обеспечения и моральный дух РФ в целом.
  • Путин удвоил заявления о том, что Россия не будет проводить вторую волну мобилизации на фоне постоянной обеспокоенности российского общества.
  • Оккупанты продолжали усиливать физический, правовой и социальный контроль над захваченными территориями.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может пойти на фальшивый мир с Украиной для того, чтобы подготовить новое нападение.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев равносильны призывам к капитуляции.

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Война России против Украины