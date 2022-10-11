Навіщо Путін дав наказ про ракетний удар по Україні: чого домагається агресор

Президент Росії Володимир Путін віддав наказ про масований ракетний удар по Україні, щоб залякати населення, а також задобрити свою внутрішню аудиторію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну" .

Зазначимо, як кажуть у Кремлі, ракетні атаки є відповіддю за вибухи та пошкодження на Кримському мосту. Зокрема, за словами самого Путіна, нібито саме українські спецслужби стоять за інцидентом. Чи це так - до кінця невідомо.

Натомість, за даними української військової розвідки, масовані удари по цивільній інфраструктурі готувалися з перших чисел жовтня. З огляду на це можна побудувати дві версії. Перша: вибухами на Кримському мосту росіяни нібито створили "адекватний" привід для ракетної відповіді.

Друга: диверсія, яку влаштували українці на мосту, могла прискорити заплановану атаку, оскільки раніше неодноразово йшлося про те, що Росія може вдарити по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак очікувалося, що їх буде завдано холодної пори, щоб залишити населення не лише без світла та води, а й без тепла.

Обидві версії зводяться до двох цілей. По-перше, росіяни хотіли посіяти паніку серед населення України, але отримали зворотний ефект. По-друге, у Путіна намагалися задобрити свою внутрішню аудиторію, оскільки після серії провалів на фронті російське радикально-патріотичне суспільство "прагнуло крові".

"З якою метою Путін віддав наказ про масоване використання ракет, яких у них уже не так багато? Адже майже 85 ракет на добу - це рівень витрат ракет кінця лютого цього року. Це робиться для того, щоб задовольнити "ура-патріотичний" прошарок російського суспільства, яке почало звинувачувати безпосередньо Путіна в тому, що він нічого не робить, щоб зламати український опір", - зазначив військовий експерт Владислав Селезньов.

Крім того, Путін, можливо, намагається "відбілити" військове керівництво за колишні провали. Учора він уточнив, що ударів було завдано за пропозицією міноборони та генштабу РФ, яких постійно критикують такі особи, як Кадиров, Пригожин та інша радикальна "публіка".

Причому ідея масової атаки могла виходити від командувача російських окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна, який захотів "вислужитися" на новій посаді.