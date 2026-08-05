Навіщо податковій відкрили дані про перетин кордону: роз'яснення ДПСУ

Навіщо потрібен електронний обмін

За словами речника, перехід у цифровий формат дозволить відмовитися від паперових запитів і значно скоротить час на обробку інформації.

Для технічного налаштування системи та дотримання заходів захисту даних знадобиться близько місяця.

"Фактично це дозволить обмінюватися інформацією в електронному вигляді. До цього також відбувалася співпраця щодо надання інформації за запитом, але це було в паперовому вигляді, й на це витрачалося більше часу і для оформлення, і для обробки, і для надання відповідей", - пояснив Демченко.

Запити формуватимуться в електронній формі з обов'язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), а відповіді надаватимуться майже миттєво.

Відповідь на закиди про "стеження"

Речник ДПСУ категорично спростував заяви про нібито незаконність дій прикордонників чи "стеження" за громадянами, наголосивши, що Податкова служба й раніше отримувала ці дані, але у ручному режимі.

"Державна податкова служба й до цього отримувала таку інформацію, але в паперовому вигляді. Електронний взаємообмін дозволить швидше визначити податкове резидентство для розрахунку податкових зобов’язань та уникнення подвійного оподаткування, запобігання фіктивним операціям", - підкреслив речник.

Він додав, що цифровізація також допоможе виявляти факти, коли фінансові документи виписуються в Україні, а підписанти насправді перебувають за кордоном.