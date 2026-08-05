Навіщо податковій відкрили дані про перетин кордону: роз'яснення ДПСУ

Електронний обмін даними між Державною прикордонною службою та Державною податковою службою слугує винятково пришвидшенню процедур і повністю відповідає чинному законодавству.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
За словами речника, перехід у цифровий формат дозволить відмовитися від паперових запитів і значно скоротить час на обробку інформації.
Для технічного налаштування системи та дотримання заходів захисту даних знадобиться близько місяця.
"Фактично це дозволить обмінюватися інформацією в електронному вигляді. До цього також відбувалася співпраця щодо надання інформації за запитом, але це було в паперовому вигляді, й на це витрачалося більше часу і для оформлення, і для обробки, і для надання відповідей", - пояснив Демченко.
Запити формуватимуться в електронній формі з обов'язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), а відповіді надаватимуться майже миттєво.
Речник ДПСУ категорично спростував заяви про нібито незаконність дій прикордонників чи "стеження" за громадянами, наголосивши, що Податкова служба й раніше отримувала ці дані, але у ручному режимі.
"Державна податкова служба й до цього отримувала таку інформацію, але в паперовому вигляді. Електронний взаємообмін дозволить швидше визначити податкове резидентство для розрахунку податкових зобов’язань та уникнення подвійного оподаткування, запобігання фіктивним операціям", - підкреслив речник.
Він додав, що цифровізація також допоможе виявляти факти, коли фінансові документи виписуються в Україні, а підписанти насправді перебувають за кордоном.
Нагадаємо, на початку серпня Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запустили автоматичний обмін інформацією.
У відомствах наголосили, що це не змінить правила перетину кордону, але допоможе ефективніше виявляти податкові порушення та перевіряти статус резидентства громадян.
Окрім цього, в Україні продовжує діяти контроль за майновим станом платників податків. Зокрема, податкові органи регулярно здійснюють нарахування за володіння нерухомістю та автомобілями.
Докладніше про те, хто має сплачувати податок на майно та транспорт, читайте в матеріалі РБК-Україна.