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Зачем налоговой открыли данные о пересечении границы: разъяснение ГПСУ

15:55 05.08.2026 Ср
2 мин
Как изменить проверку цифровой обмен?
aimg Сергей Козачук
Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)

Электронный обмен данными между Государственной пограничной службой и Государственной налоговой службой служит исключительно ускорению процедур и полностью отвечает действующему законодательству.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Зачем нужен электронный обмен

По словам спикера, переход в цифровой формат позволит отказаться от бумажных запросов и значительно сократит время на обработку информации.

Для технической настройки системы и соблюдения мер защиты данных потребуется около месяца.

"Фактически это позволит обмениваться информацией в электронном виде. До этого также происходило сотрудничество по предоставлению информации по запросу, но это было в бумажном виде, и на это уходило больше времени и для оформления, и для обработки, и для предоставления ответов", - пояснил Демченко.

Запросы будут формироваться в электронной форме с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП), а ответы будут предоставляться почти мгновенно.

Ответ на упреки о "слежке"

Спикер ГНСУ категорически опроверг заявления о якобы незаконности действий пограничников или "слежки" за гражданами, подчеркнув, что Налоговая служба и раньше получала эти данные, но в ручном режиме.

"Государственная налоговая служба и до этого получала такую информацию, но в бумажном виде. Электронный взаимообмен позволит быстрее определить налоговое резидентство для расчета налоговых обязательств и избежания двойного налогообложения, предотвращения фиктивных операций", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что цифровизация также поможет выявлять факты, когда финансовые документы выписываются в Украине, а подписанты действительно находятся за рубежом.

Обмен данными и налоговые проверки

Напомним, в начале августа Государственная налоговая служба и Государственная погранслужба запустили автоматический обмен информацией.

В ведомствах подчеркнули, что это не изменит правила пересечения границы, но поможет более эффективно выявлять налоговые нарушения и проверять статус резидентства граждан.

Кроме того, в Украине продолжает действовать контроль за имущественным положением налогоплательщиков. В частности, налоговые органы регулярно производят начисления за владение недвижимостью и автомобилями.

Подробнее о том, кто должен платить налог на имущество и транспорт, читайте в материале РБК-Украина.

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