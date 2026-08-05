Зачем налоговой открыли данные о пересечении границы: разъяснение ГПСУ

Электронный обмен данными между Государственной пограничной службой и Государственной налоговой службой служит исключительно ускорению процедур и полностью отвечает действующему законодательству.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
По словам спикера, переход в цифровой формат позволит отказаться от бумажных запросов и значительно сократит время на обработку информации.
Для технической настройки системы и соблюдения мер защиты данных потребуется около месяца.
"Фактически это позволит обмениваться информацией в электронном виде. До этого также происходило сотрудничество по предоставлению информации по запросу, но это было в бумажном виде, и на это уходило больше времени и для оформления, и для обработки, и для предоставления ответов", - пояснил Демченко.
Запросы будут формироваться в электронной форме с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП), а ответы будут предоставляться почти мгновенно.
Спикер ГНСУ категорически опроверг заявления о якобы незаконности действий пограничников или "слежки" за гражданами, подчеркнув, что Налоговая служба и раньше получала эти данные, но в ручном режиме.
"Государственная налоговая служба и до этого получала такую информацию, но в бумажном виде. Электронный взаимообмен позволит быстрее определить налоговое резидентство для расчета налоговых обязательств и избежания двойного налогообложения, предотвращения фиктивных операций", - подчеркнул спикер.
Он добавил, что цифровизация также поможет выявлять факты, когда финансовые документы выписываются в Украине, а подписанты действительно находятся за рубежом.
Напомним, в начале августа Государственная налоговая служба и Государственная погранслужба запустили автоматический обмен информацией.
В ведомствах подчеркнули, что это не изменит правила пересечения границы, но поможет более эффективно выявлять налоговые нарушения и проверять статус резидентства граждан.
Кроме того, в Украине продолжает действовать контроль за имущественным положением налогоплательщиков. В частности, налоговые органы регулярно производят начисления за владение недвижимостью и автомобилями.
Подробнее о том, кто должен платить налог на имущество и транспорт, читайте в материале РБК-Украина.