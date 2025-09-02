Навіщо Кремль показав відео з Януковичем? В ISW пояснили маніпуляцію Путіна
Російська влада показала відео з втікачем експрезидентом України Віктором Януковичем. На ньому він заявляє, що "цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але європейці поводилися некоректно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Однак аналітики ISW вважають, що Кремль, ймовірно, приурочив публікацію звернення Януковича до виступу російського диктатора Володимира Путіна в ШОС. Таким чином росіяни хочуть "надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні".
У своєму відео Янукович заявив, що насправді нібито працював над зближенням України з ЄС і що його кінцевою метою був вступ України до ЄС. Однак президент-втікач звинуватив партнерів України по ЄС у "некоректній" поведінці під час переговорів між Україною та ЄС і розкритикував ЄС за нерозуміння складнощів економічної ситуації в Україні.
В ISW зазначають, що останній публічний виступ Януковича в ЗМІ був у липні 2022 року, коли він закликав українців здатися Росії. А ось час знімання даного відеозвернення Януковича невідомий. Однак він розпочав його із заяви, що Путін "абсолютно правий", ймовірно, у відповідь на висловлювання Путіна про Україну на саміті ШОС. Це вказує на те, що це, ймовірно, була заздалегідь спланована інформаційна акція.
"Публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до висловлювань Путіна. Кремль, можливо, створює умови для того, щоб заявити, що Янукович є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський", - вважають в ISW.
Однак такі твердження є неправдивими, оскільки Янукович самовільно втік з України після Революції гідності, а Україна з того часу провела кілька демократичних виборів.
Війна Росії проти України
Російська Федерація розпочала війну проти України 19 лютого 2014 року. А ось повномасштабне вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.
У межах Ради Європи створять спецтрибунал для притягнення до відповідальності вищих посадових осіб Росії за злочин агресії проти України.
Нещодавно відбулась зустріч Трампа і Путіна на базі Елмендорф-Річардсон під Анкоріджем на Алясці. Їх зустріч виявилася коротшою за заплановане: урочистий обід скасували, а жодних домовленостей не досягнуто – ані щодо припинення вогню, ані щодо миру.
Водночас сторони назвали переговори "дуже продуктивними". Європейські лідери та експерти висловлюють сумніви в готовності Путіна завершити війну.
Шанхайська організація співробітництва (ШОС) – міжнародне міжурядове об’єднання, створене у 2001 році в Шанхаї. До її складу входять Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Росія, Білорусь, Таджикистан та Узбекистан.
Очікується, що на саміті ШОС у Китаї зберуться лідери 20 держав, більшість з яких – авторитарні режими. Рівень життя в цих країнах у багато разів, а часто й більш ніж удесятеро, нижчий, ніж у державах "Великої сімки". Формально демократичною у цьому колі залишається лише Індія