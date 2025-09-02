Зачем Кремль показал видео с Януковичем? В ISW объяснили манипуляцию Путина
Российские власти показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. На нем он заявляет, что "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Однако аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, приурочил публикацию обращения Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина в ШОС. Таким образом россияне хотят "придать легитимности требованию Путина о смене режима в Украине".
В своем видео Янукович заявил, что на самом деле якобы работал над сближением Украины с ЕС и что его конечной целью было вступление Украины в ЕС. Однако беглый президент обвинил партнеров Украины по ЕС в "некорректном" поведении во время переговоров между Украиной и ЕС и раскритиковал ЕС за непонимание сложностей экономической ситуации в Украине.
В ISW отмечают, что последнее публичное выступление Януковича в СМИ было в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться России. А вот время съемок данного видеообращения Януковича неизвестно. Однако он начал его с заявления, что Путин "абсолютно прав", вероятно, в ответ на высказывания Путина об Украине на саммите ШОС. Это указывает на то, что это, вероятно, была заранее спланированная информационная акция.
"Публикация видео Януковича в российских государственных СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к высказываниям Путина. Кремль, возможно, создает условия для того, чтобы заявить, что Янукович является законным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский", - считают в ISW.
Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович самовольно сбежал из Украины после Революции достоинства, а Украина с тех пор провела несколько демократических выборов.
Война России против Украины
Российская Федерация начала войну против Украины 19 февраля 2014 года. А вот полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022 года.
В рамках Совета Европы создадут спецтрибунал для привлечения к ответственности высших должностных лиц России за преступление агрессии против Украины.
Недавно состоялась встреча Трампа и Путина на базе Элмендорф-Ричардсон под Анкориджем на Аляске. Их встреча оказалась короче запланированного: торжественный обед отменили, а никаких договоренностей не достигнуто - ни о прекращении огня, ни о мире.
В то же время стороны назвали переговоры "очень продуктивными". Европейские лидеры и эксперты выражают сомнения в готовности Путина завершить войну.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международное межправительственное объединение, созданное в 2001 году в Шанхае. В ее состав входят Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан.
Ожидается, что на саммите ШОС в Китае соберутся лидеры 20 государств, большинство из которых - авторитарные режимы. Уровень жизни в этих странах во много раз, а часто и более чем в десять раз, ниже, чем в государствах "Большой семерки". Формально демократической в этом кругу остается только Индия