ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зачем Кремль показал видео с Януковичем? В ISW объяснили манипуляцию Путина

Вторник 02 сентября 2025 06:15
UA EN RU
Зачем Кремль показал видео с Януковичем? В ISW объяснили манипуляцию Путина Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские власти показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. На нем он заявляет, что "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Однако аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, приурочил публикацию обращения Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина в ШОС. Таким образом россияне хотят "придать легитимности требованию Путина о смене режима в Украине".

В своем видео Янукович заявил, что на самом деле якобы работал над сближением Украины с ЕС и что его конечной целью было вступление Украины в ЕС. Однако беглый президент обвинил партнеров Украины по ЕС в "некорректном" поведении во время переговоров между Украиной и ЕС и раскритиковал ЕС за непонимание сложностей экономической ситуации в Украине.

В ISW отмечают, что последнее публичное выступление Януковича в СМИ было в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться России. А вот время съемок данного видеообращения Януковича неизвестно. Однако он начал его с заявления, что Путин "абсолютно прав", вероятно, в ответ на высказывания Путина об Украине на саммите ШОС. Это указывает на то, что это, вероятно, была заранее спланированная информационная акция.

"Публикация видео Януковича в российских государственных СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к высказываниям Путина. Кремль, возможно, создает условия для того, чтобы заявить, что Янукович является законным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский", - считают в ISW.

Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович самовольно сбежал из Украины после Революции достоинства, а Украина с тех пор провела несколько демократических выборов.

Война России против Украины

Российская Федерация начала войну против Украины 19 февраля 2014 года. А вот полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022 года.

В рамках Совета Европы создадут спецтрибунал для привлечения к ответственности высших должностных лиц России за преступление агрессии против Украины.

Недавно состоялась встреча Трампа и Путина на базе Элмендорф-Ричардсон под Анкориджем на Аляске. Их встреча оказалась короче запланированного: торжественный обед отменили, а никаких договоренностей не достигнуто - ни о прекращении огня, ни о мире.

В то же время стороны назвали переговоры "очень продуктивными". Европейские лидеры и эксперты выражают сомнения в готовности Путина завершить войну.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международное межправительственное объединение, созданное в 2001 году в Шанхае. В ее состав входят Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан.

Ожидается, что на саммите ШОС в Китае соберутся лидеры 20 государств, большинство из которых - авторитарные режимы. Уровень жизни в этих странах во много раз, а часто и более чем в десять раз, ниже, чем в государствах "Большой семерки". Формально демократической в этом кругу остается только Индия

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль Янукович Война в Украине
Новости
Среди пострадавших ребенок: что известно о ночном ударе армии РФ по Сумах
Среди пострадавших ребенок: что известно о ночном ударе армии РФ по Сумах
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим