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Зачем Келлога отправляют к Лукашенко: в ОП раскрыли замысел команды Трампа

Киев, Среда 18 июня 2025 16:15
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Зачем Келлога отправляют к Лукашенко: в ОП раскрыли замысел команды Трампа Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталья Юрченко

США могут направить спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога в Беларусь. Таким образом Вашингтон хочет повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что господин Келлог ищет возможности расширить диалоговое окно с Россией. Ну все же, он считает, что Лукашенко является в чем-то субъектным и может повлиять в чем-то на Путина, и хочет получить еще одну коммуникационную дорожку, по которой он будет двигаться и так далее", - сказал он.

Подоляк считает, что такая стратегия - ошибочна, поскольку белорусский диктатор Александр Лукашенко не является влиятельным субъектом и действует достаточно осторожно. По мнению советника руководителя ОП, Лукашенко не будет вмешиваться в понимание войны и мира Путиным, он боится его.

"Лукашенко опять-таки, кроме России, зависим еще и от Китая. Во-первых, от России, там практически весь бюджет формируется, весь силовой блок формируется Россией. То есть, субъектности Беларуси, как государства, сегодня не существует и так далее. Но Келлог считает, что он хочет получить еще одну коммуникационную возможность, через Лукашенко что-то там говорить", - добавил Подоляк.

Он также отметил, что единственная страна, которая действительно может повлиять на Россию, - это Китай.

"Но Китай, во-первых, имеет свой конфликт с США. И Китай точно не будет заинтересован, чтобы помочь Соединенным Штатам получить дивиденды с точки зрения миротворческой миссии. Китай может сам отыграть эту миссию, но опять же, когда?" - заявил советник руководителя ОП.


Келлог поедет к Лукашенко?

Накануне Reuters сообщило, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог может поехать в Беларусь в ближайшие дни.

По данным источников издания, Келлог должен встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко, чтобы дать "импульс переговорам" между РФ и Украиной.

Если визит состоится, то Келлог станет самым высокопоставленным чиновником США за последние годы, который посетил Беларусь.

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