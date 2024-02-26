Навчився розмовляти на персональні теми. Microsoft оновив штучний інтелект Copilot

Microsoft оновила свій штучний інтелект Copilot. Тепер він може спілкуватись з користувачем на персональні теми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Microsoft .
Microsoft оголосила про використання функції Copilot GPT. Вона
Також ІІ з'явиться в мобільному додатку Microsoft 365 для Android та IOS.
Раніше ми повідомляли, що ІІ від Google Gemini призупинив генерацію зображень.
До речі, компанія OpenAI дозволила використовувати ChatGPT у військових цілях.
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