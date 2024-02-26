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Навчився розмовляти на персональні теми. Microsoft оновив штучний інтелект Copilot

Фото: Microsoft оновив штучний інтелект Copilot (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Microsoft оновила свій штучний інтелект Copilot. Тепер він може спілкуватись з користувачем на персональні теми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Microsoft .

Microsoft оголосила про використання функції Copilot GPT. Вона

Також ІІ з'явиться в мобільному додатку Microsoft 365 для Android та IOS.

Раніше ми повідомляли, що ІІ від Google Gemini призупинив генерацію зображень.

До речі, компанія OpenAI дозволила використовувати ChatGPT у військових цілях.

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MicrosoftШтучний інтелект